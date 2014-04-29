Доделать заявку на битрикс

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Есть сайт: http://hotel.web-dev-studio.in.ua/ На этом сайте нужно сделать две задачи: 1. на странице галереи http://hotel.web-dev-studio.in.ua/gallery/ сейчас используеться плагин NextCellent Gallery. Задача такая - переделать этот плагин или поставить другой, чтобы работа с тегами ...
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Сделать заявку на слуги на на Битрикс
Процедуры приема и обработки заявок.
Нужно сделать : модуль обработки заявок, с доступом к личному кабинету с заявками.
Личный кабинет - раздел представляет собой личный кабинет клиента, в котором он может размещать и отслеживать заявки.
Статус заявки
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