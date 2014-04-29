Доделать заявку на битрикс

$250
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки148 просмотров
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Сделать заявку на слуги на на Битрикс

Процедуры приема и обработки заявок.

Нужно сделать : модуль обработки заявок, с доступом к личному кабинету с заявками.

Личный кабинет - раздел представляет собой личный кабинет клиента, в котором он может размещать и отслеживать заявки.

Статус заявки

10 лет назад
tank161rus
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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