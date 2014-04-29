Починить онлайн консультацию на сайте (Drupal)

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Есть сайт: http://hotel.web-dev-studio.in.ua/ На этом сайте нужно сделать две задачи: 1. на странице галереи http://hotel.web-dev-studio.in.ua/gallery/ сейчас используеться плагин NextCellent Gallery. Задача такая - переделать этот плагин или поставить другой, чтобы работа с тегами ...