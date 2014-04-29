Натянуть вёрстку на Joomla 2.5

Получил минус от мошенника! Не могу рекомендовать так как посмотрел отзывы на других сайтах и поэтому отказался от работы с ним почти сразу, из-за чего получил минус отзыв, а через день когда я предложил компенсацию за сорванный проект данного пользователя заблокировали и на веблансе.