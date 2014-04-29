Натянуть вёрстку на Joomla 2.5

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок173 просмотра
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Вёрстка вот http://joxi.ru/eQpeU_3JTJDcOjnHhiU

Её сначала нужно подправить

Работаете на своём хостинге,оплачиваю по факту.

Возможна оплата по факту, за некий готовый этап работы.

Ваши цена,сроки?

Joomla
10 лет назад
z-zara
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-4)
Выбранный исполнитель
watts220
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$75
3 дня
Сорвал проект. Сутки времени потеряно жаль. Плюс за то, что не кормил завтраками. Отказ написал на вторые сутки и прямо
Получил минус от мошенника! Не могу рекомендовать так как посмотрел отзывы на других сайтах и поэтому отказался от работы с ним почти сразу, из-за чего получил минус отзыв, а через день когда я предложил компенсацию за сорванный проект данного пользователя заблокировали и на веблансе.
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