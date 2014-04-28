UMI.CMS доработки и поддержка

Требуется программист, который в совершенстве знаком с движком UMI.CMS, имеет большой опыт работы с админкой для доработки существующего интернет магазина.

Необходимы навыки работы с мультидоменностью в составе данной CMS.

Одна из задач:

в момент отрисовки товара в каталоге вызывается кастом класс OnPriceValue для стандартного события umiObjectProperty_loadPriceValue в ходе которого происходит преобразование цены установленной для объекта каталога в поле price.

в момент добавления товара в корзину происходит еще одно преобразование цены для element, который добавляется в составное поле объекта заказа (orderItems, orderItem)

где и как оно происходит не понятно

Дополнительно нужно перевести несколько существующих инет-магазинов на UMI.

Также необходима будет дальнейшая поддержка и реализация наших решений.

!!! Это не единичное задание и мы ищем человека который бы постоянно поддерживал наш проект.