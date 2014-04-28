Перенос существующего сайта на 1С-Битрикс

Требуется установить и настроить работу готового решения Битрикс Устанавливаться будет на редакцию "Малый бизнес", которую нажно будет обновить с версии 12.5 до 14. Скидывайте свои заявки с указанием цены и сроков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо осуществить перенос сайта ( http://goo.gl/kYHO8m ) с самописной CMS на 1С-Bitrix.
В рамках материалов будет предоставлены исходники всех графических материалов (psd) и полный доступ к копии текущего сайта, расположенной на отдельной виртуальной машине. Соответственно, будет возможность получить доступ ко всему контенту, логике и исходным кодам.
Доступ к копии по ssh, чтобы оценить сложность задачи:
IP: 62.76.185.77:22
user: dev
pass: devuser
/var/www/paykeeper.ru
Переносить сайт необходимо близко к оригиналу, но любые предложения по улучшению графики или функционала, разумеется, приветствуются и будут рассмотрены. Задачу необходимо выполнять наиболее стандартными средствами битрикса, если для этого необходимо производить покупку модулей и.т.д. этот вопрос можно обсуждать.
Работа будет осуществляется на нашей площадке. Будет заведена виртуальная машина согласно вашим требованиям и предоставлен полный доступ к ней.
Приоритет будет отдаваться разработчикам, которые специализируются ТОЛЬКО на битриксе! Также важным моментом является знание основ SEO, чтобы были заложены правильные концепции для последующего продвижения.
Ссылка на графические исходники: http://yadi.sk/d/MslmMNX7MZG3P
Обязательно указывайте бюджет, редакцию Битрикс и сроки!
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