Доработка сайта на Joomla + смена дизайна

Здравствуйте.

Имеется интернет-магазин на CMS Joomla 1.5. Необходимо перенести его на Joomla 2.5 или 3.0 с сохранением материалов на том месте в том же виде, где они находятся сейчас.

Далее потребуется смена дизайна и подключение партнерского магазина плати.ру через java-скрипты, PHP, XML к сайту (подробнее тут http://www.plati.ru/asp/agent.asp?show=info).

Далее сайт нужно будет наполнить новыми товарами, в т.ч. партнерскими ссылками.

ТЗ на дизайн и на сайт предоставлю после общения с кандидатами.

Ищется обязательный творческий человек для постоянного сотрудничества, потому что не исключена дальнейшая поддержка сайта и развитие проекта.

Бюджет не окончательный.

UPD. просьба не оставлять заявки только дизайнерам. Интересует проект целиком.