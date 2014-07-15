Доработка сайта на Joomla + смена дизайна

$2500
Системы управления (CMS)Завершен18 заявок384 просмотра
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Здравствуйте.

Имеется интернет-магазин на CMS Joomla 1.5. Необходимо перенести его на Joomla 2.5 или 3.0 с сохранением материалов на том месте в том же виде, где они находятся сейчас.

Далее потребуется смена дизайна и подключение партнерского магазина плати.ру через java-скрипты, PHP, XML к сайту (подробнее тут http://www.plati.ru/asp/agent.asp?show=info).

Далее сайт нужно будет наполнить новыми товарами, в т.ч. партнерскими ссылками.

ТЗ на дизайн и на сайт предоставлю после общения с кандидатами.

Ищется обязательный творческий человек для постоянного сотрудничества, потому что не исключена дальнейшая поддержка сайта и развитие проекта.

Бюджет не окончательный.

UPD. просьба не оставлять заявки только дизайнерам. Интересует проект целиком.

Joomla
10 лет назад
ggX
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$1500
45 дней
Вообще, если бы было можно, я бы и выше 10 баллов оценку поставил, но нельзя. Человек очень ответственный, порядочный, и самое главное - он и его команда - профессионалы. Сделали сайт таким образом, что теперь я все сам на него могу добавлять/редактировать. Раньше приходилось нанимать человека для этого. После нескольких неудачных попыток найти грамотного, толкового специалиста я его нашел. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Я всегда радуюсь и получаю большое удовольствие от работы с такими заказчиками как Александр. Было предоставлено четкое техническое задание, оплата была сделана в срок, беседа была всегда конструктивной и дружественной. Хочу ещё отметить один момент в Александре, то что он очень добрый человек, готовый прийти всегда на помощь, учитывая что мы никогда друг друга не знали, я обратился к Александру с личной просьбой помочь мне, просьба не имела отношения к проекту, Александр без вопросов очень выручил меня и помог в непростой для меня момент, за что ему отдельное спасибо. Я не просто рекомендую Александра как отличного заказчика, я желаю всем моим коллегам по больше таких заказчиков как он. С уважением, Иван Я.
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