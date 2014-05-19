Плагин мероприятий для Wordpress

$50
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка136 просмотров
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Необходимо переделать любой из имеющихся event-плагинов для Wordpress таким образом, чтобы он в точности копировал афишу сайта http://www.16tons.ru/ и установить его на работающий сайт таким образом, чтобы все смотрелось красиво.

Детали обсуждаемы в ЛС.

Сроки до 1 мая. Бюджет до 1500 рублей.

WordPress
10 лет назад
fm-club
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
serg-sk
Сергей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
В целом, работа была выполнена относительно быстро и на достаточно профессиональном уровне. Сначала исполнитель покорим четкостью и пониманием, чем глубже "копали", тем больше появлялось деталей, которые требовали усердия и/или времени, которых у исполнителя не было. В итоге работа выполнена на несколько дней позже оговоренного срока и все-таки немного не так, как планировалась изначально. Но выполнена -- за это честь и хвала исполнителю.
Хороший заказчик.
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