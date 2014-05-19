Плагин мероприятий для Wordpress

В целом, работа была выполнена относительно быстро и на достаточно профессиональном уровне. Сначала исполнитель покорим четкостью и пониманием, чем глубже "копали", тем больше появлялось деталей, которые требовали усердия и/или времени, которых у исполнителя не было. В итоге работа выполнена на несколько дней позже оговоренного срока и все-таки немного не так, как планировалась изначально. Но выполнена -- за это честь и хвала исполнителю.