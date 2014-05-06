Создать одностраничник на Web Builder 9

Нужен программист для постоянной работы с сайтами на Joomla, OpenCart, wordpress. Оплата по договоренности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется одностраничник состоящий из одного листа, без прокрутки, написанный на Web Builder 9
Простейшая структура.
Создать нужно без лишних головников, быстро и красиво.
Оплата в процессе проекта, иначе человек начинает тянуть время.
ТЗ прилагаю.
Пишите Ваши сроки и стоимость.
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