Поправить форму отправки заявок (Host CMS V5)

Нужно поправить форму отправки заявок.

В форме можно выбрать как услугу так и товар.

1) Когда выбран товар и услуга, одновременно, заявки иногда отправляются, а иногда - нет

1) Когда выбрана услуга, а товар не выбран, в админке заказ не создается + пользователю выводится пустое сообщение и на нужную нам почту ничего не приходит.

Оплата через безопасную сделку.