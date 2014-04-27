Поправить форму отправки заявок (Host CMS V5)

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка107 просмотров
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Нужно поправить форму отправки заявок.

В форме можно выбрать как услугу так и товар.

1) Когда выбран товар и услуга, одновременно, заявки иногда отправляются, а иногда - нет

1) Когда выбрана услуга, а товар не выбран, в админке заказ не создается + пользователю выводится пустое сообщение и на нужную нам почту ничего не приходит.

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10 лет назад
OnlineGames1
Павел 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
serovwdp
Валерий 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Спасибо за выполненную работу. Все было сделано качественно и в срок
Сотрудничать понравилось. Будем работать и в будущем!
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