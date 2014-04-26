Спарсить сайт и перенести на CMS

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок250 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо спарсить сайт и перенести на CMS (в принципе на любую из известных, кроме платных, за исключением DLE). URLы сохранить.

Изначально сайт на Joomla, около 1000стр.

Доступ к файлам и бд утерян.

10 лет назад
kpytnk
Никита 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад