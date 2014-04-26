Нужно настроить генерацию title, description и keywords товаров на opencart, несколько вариантов, в зависимости от того, в какой категории товар.
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Здравствуйте. Необходимо спарсить сайт и перенести на CMS (в принципе на любую из известных, кроме платных, за исключением DLE). URLы сохранить.
Изначально сайт на Joomla, около 1000стр.
Доступ к файлам и бд утерян.
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