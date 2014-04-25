[DLE] Нужно исправить ошибку, чтобы iframe работал

$6
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не корректно отображается iframe с плеером. Похоже что проблема со скрытой областью на сайте. после чего плеер не может восстановится. Нужно решить данную проблему.

10 лет назад
Miracle5
Ильназ 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
CreativeComing
Виктор 
30 летМолдова
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
7 отзывов(-4)
10 лет назад
$6
1 день