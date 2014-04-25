Выгрузка товаров из 1С на сайт

Здравствуйте.

Есть сайт под управлением 1С Битрикс, редакция бизнес.

До недавнего времени товары на него выгружались в нормальном режиме, но сейчас появидась необходимость разделить товары на сайте по различным складам (в 1С заведено несколько складов, и нужно сделать их разделение на сайте).

Заказали 1С-специалистам внедрение доработки в соответствии вот с этой статьей:

http://1c.1c-bitrix.ru/blog/blog1c/setting-in-1c-of-the-tree-for-the-site-and-upload-the-presence-of-good.php

На данный момент этот функционал в 1С есть. Но выгрузка в соответствии с инструкцией не производится.

Во время выгрузки сервер дает 504 ошибку.

Требуется настроить выгрузку так, что бы все отрабатывало и в 1С (в админке) появились склады, которые мы выгружаем.

В пользовательскую часть мы их выведем самостоятельно.