Настроить 301 редирект на 1С Битрикс

Есть сайт с готовым дизайном. Необходимо перенести существующий дизайн на движок WordPress c некоторыми ньюансами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить 301 редирект на сайте вида:
с site.ru на www.site.ru
В данный момент при настройке редиректа вида (с site.ru на www.site.ru) сайт ложится и выдает Циклическую ошибку. Если же настраивать обратный редирект, т.е. с www.site.ru на site.ru, то изменения не происходят вовсе
Бюджет к сожалению ограничен 20$
В предложениях указывайте срок и цену. Оплата по факту: сделали - получили оплату.
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