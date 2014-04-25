Настроить 301 редирект на 1С Битрикс

$20
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок157 просмотров
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Необходимо настроить 301 редирект на сайте вида:

с site.ru на www.site.ru

В данный момент при настройке редиректа вида (с site.ru на www.site.ru) сайт ложится и выдает Циклическую ошибку. Если же настраивать обратный редирект, т.е. с www.site.ru на site.ru, то изменения не происходят вовсе

Бюджет к сожалению ограничен 20$

В предложениях указывайте срок и цену. Оплата по факту: сделали - получили оплату.

10 лет назад
andru4
Андрей 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
spendhunters
Александр 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Спасибо Александру. Оперативно справился с задачей по 1С Битрикс, которую не могли решить два других программиста до него. Профессионального роста и удачи! Ещё раз спасибо.
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