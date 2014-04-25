Настроить 301 редирект на 1С Битрикс

Необходимо настроить 301 редирект на сайте вида:

с site.ru на www.site.ru

В данный момент при настройке редиректа вида (с site.ru на www.site.ru) сайт ложится и выдает Циклическую ошибку. Если же настраивать обратный редирект, т.е. с www.site.ru на site.ru, то изменения не происходят вовсе

Бюджет к сожалению ограничен 20$

В предложениях указывайте срок и цену. Оплата по факту: сделали - получили оплату.