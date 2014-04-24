Удаление вируса с сайта на cms LiveStreet

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок106 просмотров
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Вредоносный код вставляет ссылки на сайты для продвижения. Если попытаться отредактировать статью через встроенный редактор в cms то ссылка попросту не видна, не отображается тег ссылки, как будто ее и нет совсем.

Восстановление базы данных и файлов сайта за более ранний период не помогло.

10 лет назад
Daniel_Spb
Даниил 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад