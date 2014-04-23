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Joomla 3. установить и настроить модуль рассылки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
задача: вставить блок подписки на рассылку, компонент рассылки, настроить.
Форма подписки:
Узнайте о новостях ЦИТа первым
Имя+email+телефон
+кнопка "подписаться"
соотв-но из админки с адреса [email protected]
возможность рассылать письма.
телефоны скидывать в базу, в формате + код страны и телефон
в удобном для забора виде, например для копипаста или еще проще. на них позже тоже периодически отправляются новости.
срок-стоимость?
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