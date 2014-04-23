Joomla 3. установить и настроить модуль рассылки

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка120 просмотров
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задача: вставить блок подписки на рассылку, компонент рассылки, настроить.

cit-vrn.ru

Форма подписки:

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Имя+email+телефон

+кнопка "подписаться"

соотв-но из админки с адреса [email protected]

возможность рассылать письма.

телефоны скидывать в базу, в формате + код страны и телефон

в удобном для забора виде, например для копипаста или еще проще. на них позже тоже периодически отправляются новости.

срок-стоимость?

Joomla
10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад