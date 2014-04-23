Натянуть готовую верстку на CMS Joomla 2.5

Доброго времени суток есть уже сверстанный макет

не сложный ( дизайн в приложении )

нужно натянуть на Joomla 2.5

Сроки вчера ( крайняк завтро до 15:00 - 17:30 ) поже уже работа не нужна.

Бюджет 30USD. С рейтенгом и хорошим уровнем можно обсудить.

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