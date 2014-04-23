Изменение цены в форме PayPal на Word Press

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки105 просмотров
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http://entrylevelcna.com/?page_id=2203

При заполнении формы и оплаты сайт берет оплату в $1, нужно исправить на $100.

Нужно сделать за сегодня.

10 лет назад
ferrado
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
спасибо, сделано быстро.
Все отлично, оплата сразу! Рекомендую!