Есть интернет магазин на Drupal + Litecommerce. При переносе на другой сервер получил ошибку http://screencast.com/t/ij9F2YXyx Домен http://mirmari.com.ua/ Кто знаком с данным вопросом, просьба помочь.
Поправить на jpg номера телефонов и вставить их на
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Поправить на jpg номера телефонов и вставить их на сайт задание в приложение Cms Opencart
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