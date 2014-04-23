Поправить на jpg номера телефонов и вставить их на

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок143 просмотра
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Поправить на jpg номера телефонов и вставить их на сайт задание в приложение Cms Opencart

10 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 лет назад
$5
1 день
Очень доволен ! Работа была выполнена быстро, и качественно! Рекомендую! Обязательно буду обращаться в дальнейшем.
Приятно работать, оплата моментально! Рекомендую!