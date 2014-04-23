есть сайт построеный на modX от фабрики сайтов. требуется интегрировать его с системой 1с. оплата после выполнения работы. пишите цену. сроки гибкие и терпимые
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен шаблон интернет магазина на Simpla CMS
По аналогии http://www.mirkrasok.ru/
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно подкорректировать поиск на сайте plusinform.ru . Сейчас не листаются страницы поисковой выдачи, не работает расширенный поиск DLE. Проблема не в шаблоне, скорее всего надо просто перезалить файлы движка, отвечающие за поиск. Пишите обязательно примерную ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, необходим человек для постоянных доработок, улучшений магазина на opencart. Необходимо будет писать и дописывать модули, работать с куками. Оплата сдельная за каждую выполненную задачу. Оплата только по факту выполнения.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется сайт на очень старой версии DLE 5.2 от 2007 года. У меня есть лицензионная актуальная версия dle - необходимо обновить сайт, в том числе внести необходимые правки в шаблон, чтобы все работало.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Дизайн будет предоставлен, нужно оценить верстку и программирование сайта. Контакт центр будет оказывать услуги по приему звонков/ заказов от клиентов, выполнять функции CRM. Что бы вы понимали в чем суть работы контакт-центра, вот примеры сайтов, оказывающие ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день! необходимо сверстать шаблон http://www.templates-preview.com/HTML5/300111668/#!/page_SPLASH проект благотворительность в чистом виде, поэтому буду рад разумным ценам. СпасибоСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте! Нужно написать СMS обменника или предложить готовое решение. Дизайн наш. Пример такого скрипта, сайт https://vmex.info. Так же рассмотрим готовые решение. Возможно дальнейшее сотрудничество. Нужны такие виды обмена: Webmoney Приват QIWI Яндекс PerfectMoney Требование: Знать API платежных систем на отлично. Портфолио или отзывы! На счет цен в курсе. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
1) сделать горизонтальную бегущую строку (горизонтальную) из названий материалов из определенного раздела. при нажатии на название материала переходим на материал. ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ НУЖЕН ПРИМЕР 2) плавающую кнопку в виде бокала пива. нажав на которую можно выиграть ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать пользователя с правами доступа администратора интернет магазина. Движок битрикс.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
- Нужна верстка сайта песен. PSD макет под Joomla-движок. - Установить все на домен - Сделать все функции как в макете.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад