Бегущая строка и конкурс на вордпрес

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка166 просмотров
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1) сделать горизонтальную бегущую строку (горизонтальную) из названий материалов из определенного раздела. при нажатии на название материала переходим на материал. ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ НУЖЕН ПРИМЕР

2) плавающую кнопку в виде бокала пива. нажав на которую можно выиграть бокал пива. каждый сотый или тысячный нажавший (как укажем) будет видеть сообщение что он победил, вводит свой телефон и администраторы 6 заведений получают письмо на электрнку с номером телефона победителя (победитель приходит в заведение, называет номер телефона, администратор проверяет и выдает приз)

10 лет назад
makoka
Максим 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад