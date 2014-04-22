Верстка под Joomla

Установить на CMS Wordpress на шаблон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Нужна верстка сайта песен. PSD макет под Joomla-движок.
- Установить все на домен
- Сделать все функции как в макете.
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