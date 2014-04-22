Верстка под Joomla

$50
Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок174 просмотра
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- Нужна верстка сайта песен. PSD макет под Joomla-движок.

- Установить все на домен

- Сделать все функции как в макете.

Joomla
10 лет назад
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад