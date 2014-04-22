Помочь с переносом сайта на другой хостинг (MODx)

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок169 просмотров
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Здравствуйте.

После переноса сайта на MODx на другой хостинг (переносили по ftp) сам сайт отображается, а пути к стилям и скриптам не прописываются не правильно почему-то задаются). Нужно помочь как можно оперативнее решить эту проблему.

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MODX
10 лет назад
Antiqua
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад