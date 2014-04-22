Правки на сайте BITRIX

срочно! есть сайт на шоп скрипт, нужна помошь Нужно доработать некоторые страницы PSD макеты предоставлю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать некоторые правки на сайте.
Прошу сообщать стоимость и срок.
А также ищу исполнителя для постоянного сотрудничества в плане поддержки, правки и дополнения сайтов:
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