Небольшие допилы по битриксу (bitrix)

Здравствуйте. Нужно срочно сделать настройку RSS под яндкс новости в CMS WP. Чтобы в неё шли новости из определенных категорий. Иными словами заставить работать плагин yandex-export-feed.v1.4 Заранее благодарю, ожидаю предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Вынести отдельной регистрацию из блока соцсетей.
2. "Оплата", "Доставка", "Гарантии" и т.д. - сделать текст на этой панели более читабельным.
3. Убрать с главной слайдер, вместо него установить статичный банер.
4. Полностью дублировать сайт на другой хостинг.
Дайте, пожалуйста, 2 цены: по пунктам 1-3 и по пункту 4 отдельно.
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