Продуктовый сайт (ПО) на базе шаблона WordPress

Проект - срочный, финальный результат нужен к концу пятницы

Нужно сделать 4 страничный сайт

3 страницы простые - на одном видео (1 шт), на других - текст + гугл+карты

1 страницы относительно сложная - там используется виджет - слайдер с меняющимися слайдами - как на главных страницах вот этих сайтов

http://uxebu.com/

http://www.sencha.com/

(описание виджета есть в ТЗ в приложении, на странице 2-3)

1) Подобрать темплейт для Wordpress, который подошел

2) Подобрать иллюстрации (5-7 шт) для главной страницы (для слайдера)

3) сверстать сайт на wordpress