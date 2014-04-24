Продуктовый сайт (ПО) на базе шаблона WordPress

$500
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки237 просмотров
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Проект - срочный, финальный результат нужен к концу пятницы

Нужно сделать 4 страничный сайт

3 страницы простые - на одном видео (1 шт), на других - текст + гугл+карты

1 страницы относительно сложная - там используется виджет - слайдер с меняющимися слайдами - как на главных страницах вот этих сайтов

http://uxebu.com/

http://www.sencha.com/

(описание виджета есть в ТЗ в приложении, на странице 2-3)

1) Подобрать темплейт для Wordpress, который подошел

2) Подобрать иллюстрации (5-7 шт) для главной страницы (для слайдера)

3) сверстать сайт на wordpress

WordPress
10 лет назад
mLearner
Эмиль 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
jetlex
36 летФранция
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$400
2 дня
Перед Александром была поставлена очень амбициозная задача - создать сайт о программном продукте буквально за 2 дня (и это был реально необходимый для нас срок - позже было бы плохо). Работа была выполнена очень оперативно, мы получили работающую версию в те сроки, в какие ожидали. Получившимся результатом остались довольны буквально все (инвестор, генеральный директор). С точки зрения коммуникаций, Александр проявил себя отлично: отлично справился с беспрерывным и разнородным потоком информации с нашей стороны (мы слали материалы в течение 2 дней на почту, в скайп и dropbox). Ни одна просьба потеряна не была, все материалы были учтены.
Грамотная и четкая постановка задачи, оперативные ответы на вопросы, всегда на связи. Оплата в срок. Очень рекомендую данного заказчика! Ну и просто приятный в общении человек.
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