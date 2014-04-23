Чистка сайта от вирусов

Разработать систему управления сайтом, регистрация не нужна, только закрытая часть для администратора: Для пользователей: Возможность создания раздела (название темы для которой будет оставляться отзыв) Использования капчи (требует ввести код) для создания раздела. Добавление отзывов в разделы пользователями (формы: имя, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Получил письмо от хостера:
ходе плановой проверки на Вашем аккаунте было обнаружено подозрительное, потенциально вредоносное, содержимое.
Ниже приведены пути к найденным файлам, а также их описание:
/home/d/хххххх/public_html/tmp/timqK.php : PHP.Shell.HostComm.#27047.SCH.0.UNOFFICIAL
/home/d/хххххх//public_html/libraries/joomla/document/xml/statisticsJOOh.php : PHP.Trojan.Spambot
/home/d/хххххх//public_html/libraries/joomla/language/banneryxGe.php : PHP.Trojan.Spambot
/home/d/хххххх//public_html/libraries/joomla/html/parameter/element/radio.php : PHP.HostComm.#28463.evb64.0.UNOFFICIAL
/home/d/хххххх//public_html/libraries/joomla/installer/adapters/package.php : PHP.HostComm.#28463.evb64.0.UNOFFICIAL
/home/d/хххххх//public_html/libraries/joomla/form/fields/text.php : PHP.HostComm.#28463.evb64.0.UNOFFICIAL
и т.д.
Необходимо вылечить имеющееся и залатать дыру, через которую эта дрянь пролезла.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Есть макет в псд, нужно сделать из него сайт на джумле. Функционал простейший. сроки жмут. бюджет 1000 р.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно настроить, что бы http://b2b.cybersystematics.com/catalog открывался по адресу http://b2b.cybersystematics.com/ - т.е. по сути функциональным и работоспособным должен быть только каталог. Цена-срок в сервисе плз.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть макеты PSD необходимо сверстать и натянуть на сайт. Сайт уже функционирует. Большая часть сделанна. Остались незначителньые доработки.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт, необходима помощь с мелкими доработками. ТЗ предоставлю. Сделать нужно в течении 3 часов.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт на вордпрессе, но на нем стоит очень сложный и тяжелый шаблон. Надо поменять шаблон на другой. Есть пример сайта на котором стоит шаблон, который мне нравится. Я хочу на свой сайт точно такой ...Завершен10 лет назад
Нужно адаптировать модуль Simple Mooticker для работы под CMC jommla 2.5. Первоисточник работает под CMC jommla 1.5 Ваши предложения и цена.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Коллеги, добрый день! Имеется статический сайт, представляющий лакокрасочную продукцию. Нужно данный сайт сделать динамическим, т.е. подобрать и настроить СMS для добавления/редактирования/удаления его контента. Работа, в целом, тривиальная, но есть некоторые моменты, которые мы хотели бы более детально ...Завершен10 лет назад
Есть модуль (Dropdown Articles) выпадающего списка для CMC JOOMLA 2.5. Проблемам в том, что модуль не поддерживает стандартный sef системы. Пример ошибки работы модуля здесь http://turtrans.net.ua/avstriya/vena.html. При выборе статьи в выпадающем списке, идёт переход на статью, ...Завершен10 лет назад
В админку сайта (СMS + DB) нужно добавить категорию для статей. Технические подробности в личку.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад