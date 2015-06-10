Адаптация CMS для нужд сайта

Коллеги, добрый день!

Имеется статический сайт, представляющий лакокрасочную продукцию. Нужно данный сайт сделать динамическим, т.е. подобрать и настроить СMS для добавления/редактирования/удаления его контента.

Работа, в целом, тривиальная, но есть некоторые моменты, которые мы хотели бы более детально настроить.

Поэтому мы ждем предложения от фрилансеров, которые имели опыт создания интернет-магазинов (наиболее близкий вариант к данному) и их адаптации под специфические нужды того или иного бизнеса.

Данный проект не единственный и, при наличии эффективного сотрудничества, фрилансеру могут быть предложено участие в других проектах по модернизации сайта.

При отклике Вам будет направлено соответствующее ТЗ. Условия работы обсуждаются.