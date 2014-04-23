Внести небольшие изменения на сайте под Joomla 2.5

Необходимо изменить страницу на сайте. Изменить ее цвет в меню. А на самой странице добавить две формы ввода с подписями "Введите ID", "Пароль" и кнопкой "получить статистику". При нажатии кнопки должна выдаваться ошибка, что такой ID не найден.

Оплата только по утверждению заказчиком, никаких предоплат.

Прошу обращаться тех, у кого есть микрофон