Создание сайта на CMS Drupal

К сожалению нет бэкапа, поэтому нужно его восстановить от вирусов. Так же интересует консультация о том, как избежать в дальнейшим таких ситуаций.
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Всем доброго времени суток! Требуется разработка сайта на CMS Drupal. Дизайн готов и есть ТЗ. Просьба обращаться, только опытным программистам с портфолио и отзывами.
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