Создание сайта на CMS Drupal

$250
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки252 просмотра
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Всем доброго времени суток! Требуется разработка сайта на CMS Drupal. Дизайн готов и есть ТЗ. Просьба обращаться, только опытным программистам с портфолио и отзывами.

Drupal
10 лет назад
alle90
43 годаГермания
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$200
5 дней
Супер исполнитель.
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