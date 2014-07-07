Создание сайта на CMS Drupal

Необходимо на Dle 9.3 сделать 1.чтобы когда я ставлю ссылку или текст в шаблоне Майн, эта ссылка отображалась бы только на страницах категории а в новостях не отображалась 2. сделать и настроить дизайн топа новостей по скачиваниям