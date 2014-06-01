Онлайн тотализатор

Нужно перенести сайт teleunit.ru на движок wordpress + добавить форму заказа в левое меню. И, если можно, как-нибудь "облагородить" сайт, сделать его "покруче", что-ли. (Прошу прощения за тупое тз) Интересует стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект онлайн тотализатора, основной функционал уже реализован на базе Drupal 7. Необходимо реализовать фильтрацию содержимого, оформить личный кабинет, разработать систему личных сообщений и решить ряд небольших задач. ТЗ прикреплено. Сроки и стоимость обсуждаем.
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