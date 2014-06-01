Онлайн тотализатор

Была нужна доработка проекта на Друпале. Результатом доволен. Специалист грамотный, работу выполняет качественно, сразу понимает о чем идет речь. Попутно помог исправить некоторые недоработки прошлого программиста. Немного не уложились в сроки - но не критично, в том есть и моя "заслуга". Условия, обговоренные в начале соблюдены. Рекомендую!