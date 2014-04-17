Настроить импорт товаров из CSV в Drupal+Ubercart

Здравствуйте. Есть сайт http://www.kaysen.net/. Задача: - убрать левое меню и расширить основной блок с текстом - Верхнее меню сделать с выпадающим списком (при наведении), чтобы были те же подпункты что и у левого меню сейчас Сайт на джумле ...