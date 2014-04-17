Настроить импорт товаров из CSV в Drupal+Ubercart

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки174 просмотра
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Есть Drupal 6 + Ubercart.

Есть csv файл с заполненными полями по созданию товаров.

Нужно настроить импорт товаров в Drupal+Ubercart

Предположительно использовать модуль feeds

https://drupal.org/project/feeds

Из особенностей:

1. сайт двуязычный, импорт должен идти в оба языка сразу (предложите варианты).

Как минимум должен создаватся перевод ноды связанный с источником.

2. При заливке прайса повторно, информация в нодах должна обновлятся, а не создавать снова новые ноды.

Drupal
10 лет назад
VVitovt
Тицкий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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