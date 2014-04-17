Сайнт на 5 шопскрипте под ключ с интеграцией ( переносом) существующей базы ( шоп скрипт 4) достаточно объемный проект с последующей поддержкой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать информационный портал с доской объявлений. Наполнять информацией сайт планирую самостоятельно и с помощью модераторов. Цель сайта - получения дохода от размещения прямой рекламы, поэтому нужно максимальное количество рекламных мест. Сайт частично готов (строился на DLE. Домен и хостинг зарегистрированы (http://shahter.info).
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