Джумла 2.5 + виртуалмарт 2+ (мелкие правки)

Необходимо перенести сайт http://mafia.ua/ на другой движок. Сейчас сайт очень тяжелый и совмещен с магазином. Помимо этого нам с большой вероятностью потребуются разработки новых функций. Подскажите, пожалуйста, стоимость обслуживания и расскажите про движок, на который будет планироваться перенос ...