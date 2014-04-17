ChydoByaka

Руслан Сухорук ChydoByaka

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

parkgraphic
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$22
10 баллов
11 лет назад
Джумла 2.5 + виртуалмарт 2+ (мелкие правки)
Joomla
Совместная работа с Русланом - отличный пример успешного сотрудничества. Проект был небольшой, но Руслан успел зарекомендовать себя в качестве превосходного Заказчика. Благодарю и желаю дальнейших профессиональных успехов!
Нету слов одни эмоции. Супер!
Ответный отзыв