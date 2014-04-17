ChydoByaka

Около 10 мелких и средних правок в джумле 2.5 + виртуалмарт 2.... В среднем работы от 2 до 5 часов
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
10 лет назад
Около 10 мелких и средних правок в джумле 2.5 + виртуалмарт 2.... В среднем работы от 2 до 5 часов
Задачи: 1) Исправить отображения татйлов (берет с категории а не с названия страниц) 2) Подправить выпадающее меню (съехало). 3) Создать раздвижное меню с лева. 4) Подправить путь отображения. ...
Нужен журналист на сайт бизнес тематики http://blog.yspeh-vo-vsem.ru/. Требования: - девушка от 19 да 50 лет - умение работать с сайтом на движке Joomla (если практики нет научим) - знание русского языка ...