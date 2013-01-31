Нужен журналист на сайт

$100
КопирайтингЗакрыт8 заявок541 просмотр
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Нужен журналист на сайт бизнес тематики http://blog.yspeh-vo-vsem.ru/.

Требования:

- девушка от 19 да 50 лет

- умение работать с сайтом на движке Joomla (если практики нет научим)

- знание русского языка

- умение работать с ключевыми запросами

- стаж работы в похожих проектах приветствуется

Задачи:

- написание статей в разных тематиках (бизнес, бизнес идеи, маркетинг и т.д.)

Оклад:

- 60 рублей за статью в 2 тыс. символов

Занятость:

- свободный график

Минимальные требования:

- одна статья в день

11 лет назад
ChydoByaka
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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