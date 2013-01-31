Здравствуйте. Ищу ответственных авторов, которые действительно хотят работать постоянно. Работа есть постоянно объемы от 1 кз до 100 кз.. Постоянно разные темы и объемы . Ищу тех кто умеет писать не только обычные ,но и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен журналист на сайт бизнес тематики http://blog.yspeh-vo-vsem.ru/.
Требования:
- девушка от 19 да 50 лет
- умение работать с сайтом на движке Joomla (если практики нет научим)
- знание русского языка
- умение работать с ключевыми запросами
- стаж работы в похожих проектах приветствуется
Задачи:
- написание статей в разных тематиках (бизнес, бизнес идеи, маркетинг и т.д.)
Оклад:
- 60 рублей за статью в 2 тыс. символов
Занятость:
- свободный график
Минимальные требования:
- одна статья в день
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