Статья по теме твердотопливных котлов

$8
КопирайтингЗавершен5 заявок224 просмотра
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Требуется копирайтер для написания технической статьи — тематика "твердотопливные котлы"

Необходим опыт написания подобных технических статей или техническое образование. Обычный рерайт имеющихся в интернете статей, посредством замены синонимами не подойдет. В статье должно быть минимум воды, максимум полезной информации для тех, кому необходим твердотопливный котел. Статья для сайта, для возможности пользователям получать полное понимание по данному виду котлов.

Структура текста:

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

- вид топлива

- расчет мощности

- естественная тяга, автоматика

Текст должен полностью раскрывать каждый пункт, состоять их технически-информативного текста . Кол-во символов от 3500 до 6000.

Дополнительная информация: статья плохого качества или бездумный рерайт не принимается, лучше не беритесь.

Спасибо за понимание.

Называйте, пожалуйста, сроки, важно качество, понимание данной тематики.

11 лет назад
centaur
41 годБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
g_prit
50 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$8
3 дня
Галина справилась с заданием на 100% . Достаточно высокие мои требования были выполнены безупречно, рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, большое спасибо за сотрудничество
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