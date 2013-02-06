Статья по теме твердотопливных котлов

Необходимо наполнить раздел каталог фирм на городском портале. В приложении пример одного описания. Плюс к нему нужен логотип описываемой фирмы и скриншот места расположения данной фирмы с maps.yandex.ru В заявке стоимость добавления одной фирмы и контакты. Размер ...
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Требуется копирайтер для написания технической статьи — тематика "твердотопливные котлы"
Необходим опыт написания подобных технических статей или техническое образование. Обычный рерайт имеющихся в интернете статей, посредством замены синонимами не подойдет. В статье должно быть минимум воды, максимум полезной информации для тех, кому необходим твердотопливный котел. Статья для сайта, для возможности пользователям получать полное понимание по данному виду котлов.
Структура текста:
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ
- вид топлива
- расчет мощности
- естественная тяга, автоматика
Текст должен полностью раскрывать каждый пункт, состоять их технически-информативного текста . Кол-во символов от 3500 до 6000.
Дополнительная информация: статья плохого качества или бездумный рерайт не принимается, лучше не беритесь.
Спасибо за понимание.
Называйте, пожалуйста, сроки, важно качество, понимание данной тематики.
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