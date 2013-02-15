Текстовый рекламный блок для сайта

$50
КопирайтингЗавершен14 заявок839 просмотров
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#1$30
#2$20

Для проекта orgit.ru требуется создать рекламный блок.

Какой должен быть рекламный блок?

Интригующий заголовок, завлекающий текст, длиной примерно до 300 знаков ( можно и короткий) + тематическая картинка примерно до 200х200 пикселей. Рекламный блок должен цеплять, чтобы захотелось перейти на сайт и стать его пользователем, но он не должен обманывать посетителей. Картинку рисовать не нужно, достаточно подобрать из бесплатных клипартов в интернете (в хорошем качестве).

Т.е. от вас требуется написать хороший завлекающий текст и подобрать к нему 1 картинку (с копирайтами или логотипами других сайтов использовать нельзя).

Обратите внимание, что добавление картинок с неразборчивым текстом не является хорошей работой для конкурса. Требуется именно блок текста с картинкой слева или справа, текст должен быть четким и понятным, а картинка — качественной.

Не нужно писать длинный и занудный текст, никто не будет его читать до конца.

Лучше кратко написать о явных преимуществах сервиса, которые заинтересуют многих людей.

Информацию о чем должен быть текст, найдете на сайте – на главной, в справке и FAQ.

В данном конкурсе будет выбрано 2 победителя: 1-е и 2-е место.

11 лет назад
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
83 отзыва
Победители конкурса
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
#1
Валентина составляет отличные рекламные блоки с увлекательными текстами! Рекомендую.
Всегда очень приятно принимать участие в конкурсах Евгения. Более пунктуального и ответственного заказчика, наверное, просто не найти! Надеюсь, что еще не раз удастся поработать вместе над новыми интересными задачами.
loria
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
#2
Спасибо за участие в конкурсе и хорошую работу!
Спасибо за интересный конкурс и быструю оплату!:) Удачи!
Заявки фрилансеров
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
#1
loria
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
#2
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