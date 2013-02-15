Текстовый рекламный блок для сайта

# 1 — $ 30 # 2 — $ 20

Для проекта orgit.ru требуется создать рекламный блок.

Какой должен быть рекламный блок?

Интригующий заголовок, завлекающий текст, длиной примерно до 300 знаков ( можно и короткий) + тематическая картинка примерно до 200х200 пикселей. Рекламный блок должен цеплять, чтобы захотелось перейти на сайт и стать его пользователем, но он не должен обманывать посетителей. Картинку рисовать не нужно, достаточно подобрать из бесплатных клипартов в интернете (в хорошем качестве).

Т.е. от вас требуется написать хороший завлекающий текст и подобрать к нему 1 картинку (с копирайтами или логотипами других сайтов использовать нельзя).

Обратите внимание, что добавление картинок с неразборчивым текстом не является хорошей работой для конкурса. Требуется именно блок текста с картинкой слева или справа, текст должен быть четким и понятным, а картинка — качественной.

Не нужно писать длинный и занудный текст, никто не будет его читать до конца.

Лучше кратко написать о явных преимуществах сервиса, которые заинтересуют многих людей.

Информацию о чем должен быть текст, найдете на сайте – на главной, в справке и FAQ.

В данном конкурсе будет выбрано 2 победителя: 1-е и 2-е место.