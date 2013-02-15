Текстовый рекламный блок для сайта

Необходимо наполнить раздел каталог фирм на городском портале. В приложении пример одного описания. Плюс к нему нужен логотип описываемой фирмы и скриншот места расположения данной фирмы с maps.yandex.ru В заявке стоимость добавления одной фирмы и контакты. Размер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для проекта orgit.ru требуется создать рекламный блок.
Какой должен быть рекламный блок?
Интригующий заголовок, завлекающий текст, длиной примерно до 300 знаков ( можно и короткий) + тематическая картинка примерно до 200х200 пикселей. Рекламный блок должен цеплять, чтобы захотелось перейти на сайт и стать его пользователем, но он не должен обманывать посетителей. Картинку рисовать не нужно, достаточно подобрать из бесплатных клипартов в интернете (в хорошем качестве).
Т.е. от вас требуется написать хороший завлекающий текст и подобрать к нему 1 картинку (с копирайтами или логотипами других сайтов использовать нельзя).
Обратите внимание, что добавление картинок с неразборчивым текстом не является хорошей работой для конкурса. Требуется именно блок текста с картинкой слева или справа, текст должен быть четким и понятным, а картинка — качественной.
Не нужно писать длинный и занудный текст, никто не будет его читать до конца.
Лучше кратко написать о явных преимуществах сервиса, которые заинтересуют многих людей.
Информацию о чем должен быть текст, найдете на сайте – на главной, в справке и FAQ.
В данном конкурсе будет выбрано 2 победителя: 1-е и 2-е место.
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