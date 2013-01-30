Заполнение сайта онлайн фильмами

Доброго времени суток.

Есть сайт посвященный онлайн фильмам: http://speedfilms.ru

Нужен 1-2 человека, которые будут заполнять сайт фильмами.

Требование к работе:

1)Уникальный текст (или глубокий рерайт) с уникальностью по адвего от 98% (от куда брать описания - дам)

2)Добавления 1-2 проигрывателя на фильм

3)Остальное копипаст

4) В месяц не более 100 фильмов

Требование к исполнителям:

1) Усидчивость

2)Креативность

3)Ответственность за выполняемую работу

4)Желательно женский пол

Оплата:

1) Оплачиваю сначало по 10 фильмов, потом по 50 фильмов

2) Оплата на ЯндексДеньги

Проект скрыт, пишите свои цену за 1 добавленный фильм.