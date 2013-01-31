Статья о SMM продвижении в соц. сетях

КопирайтингЗавершен1 заявка141 просмотр
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Добрый вечер, фрилансеры.

Нужна статья на 3000 символов без пробелов.

Тема: social media marketing (SMM продвижение в соц. сетях).

Прошу обращаться только тех, кто четко знает о чем речь.

Оплата 1 у.е. за 1000 символов (вебмани) + отзыв.

Сроки один день. Спасибо.

Всем хорошего настроения.

11 лет назад
ganimed88
Дмитрий 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$3
1 день
Алиса, полностью соответствует заявленному резюме+приятна в общении. Задание выполнено точно в срок, составлено грамотно и информативно. Спасибо. Рекомендую.
Дмитрий - приятный и положительный заказчик. Оплата была произведена вовремя.
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