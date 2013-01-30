Инвестиции

Приветствую всех участников. Итак: -требуется 5 человек для написания описаний к видео роликам авто тематики -объем на старте около 10млн символов, каждому по 2млн -обязательное требование: разбираться в автомобилях, двигателях, коробках, новых технологиях в авто и т.п.. (Прошу прощения ...
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Тема: Инвестиция вы вкладывайте получайте доход в размере 30% в год в этом духе текст 1к-1,5к c пробелом.
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