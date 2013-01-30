Требуется копирайтер-геймер

КопирайтингЗакрыт8 заявок282 просмотра
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Для написания интересных живых постов в геймерский блог требуется регулярно играющий опытный геймер, умеющий ясно доносить свою мысль до читателя. Писать тоже следует регулярно — не реже двух постов в неделю. Задача: вести интересный, полезный и актуальный гейм-блог. Самостоятельно публиковать посты необходимости нет, достаточно присылать вордовские файлы. Тариф — 2,5 вмз за тысячу знаков без пробелов.

Примеры своих статей, обзоров, гайдов, блогов и прочего, что может подтвердить вашу компетентность, просьба присылать сюда – [email protected]. Заинтересовавшим меня авторам вышлю подробное ТЗ.

11 лет назад
regoriy
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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