Помощник для поиска инфопродуктов

Ищу помощника для выполнения следующих задач:

1Поиск в инете популярных инфопродуктов

2Создание краткого описания инфопродукта: Яркий заголовок, и текст размером до 1тыс символов

Описание можно брать с самих инфопродуктов и делать на них рерайтинг.

Указывайте цену за 10 инфпродуктов.

Если вы уже знакомы как-то с темой инфобизнеса, укажите это в ответе.