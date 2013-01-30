Рерайтер. Тематика: игры Android

КопирайтингЗакрыт20 заявок235 просмотров
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Требуется рерайт материалов, посвященных играм под Android. Работа долгосрочная. Обязателен ваш интерес в данной тематике.

Оставляйте свои предложения с обязательным указанием цены за 1000 сбп.

Android
11 лет назад
BSemen
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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