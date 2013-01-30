Копирайтер/интернет-маркетолог

Требуется 2 копирайтера на постоянной основе для рерайтинга статей на портал об интернет маркетинге.

Ежедневно необходимо писать 6 000 символов (лайт режим) либо по 10 000 (нормал режим) по 5 текст, каждый примерно по 2 000 символов.

Список тем и ключей будет предоставляться на неделю вперед. (Оплата еженедельно)

ТЗ для текстов не сложные по 3–4 кляча не текст.

Основной критерий, что бы рерайт был:

1) уникальным текстом

2) интересным для чтения — т.е. не было лишней воды и эмоциональной окраски. Сухо основные факты (плюсы и минусы).

Работа творческая. Идеальный вариант для начинающего оптимизатора, который хочет разобраться во всех тонкостях интернет маркетинга.

Оплата:

1000 символов = 30 руб.