Копирайтер/интернет-маркетолог

Доброго. Требуется порядка 50 статей про пластическую хирургию (увеличение груди). Есть ключевые слова, для каждой статьи одно или два. Все статьи должны раскрывать смысл ключевого слова и быть не просто водой, а полезным материалом. Интересуют сроки и цена ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется 2 копирайтера на постоянной основе для рерайтинга статей на портал об интернет маркетинге.
Ежедневно необходимо писать 6 000 символов (лайт режим) либо по 10 000 (нормал режим) по 5 текст, каждый примерно по 2 000 символов.
Список тем и ключей будет предоставляться на неделю вперед. (Оплата еженедельно)
ТЗ для текстов не сложные по 3–4 кляча не текст.
Основной критерий, что бы рерайт был:
1) уникальным текстом
2) интересным для чтения — т.е. не было лишней воды и эмоциональной окраски. Сухо основные факты (плюсы и минусы).
Работа творческая. Идеальный вариант для начинающего оптимизатора, который хочет разобраться во всех тонкостях интернет маркетинга.
Оплата:
1000 символов = 30 руб.
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