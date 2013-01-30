Рерайт текста на немецком

КопирайтингЗакрыт2 заявки118 просмотров
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Необходимо сделать рерайт немецкого текста и достичь максимальное совпадение в 25%. Тект - это статья на тему биржа и торговля акциями, объем 6400 знаков с пробелами.

Предпочтение будет делаться исполнителю, разбирающемуся в немецком биржевом лексиконе. В случае удовлетворительного исполнения, последуют еще заказы.

Die Aufgabe ist einen deutschen Text umzuschreiben und eine Uebereinstimmung von maximal 25% zu erreichen. Der Artikel zum Thema Boerse hat 6400 Zeichen (mit Leerzeichen).

Bevorzugt werden Freelancer, die sich mit dem Thema Boerse und Aktien auskennen. Bei guter Arbeit werden weitere Auftraege kommen.

Рерайт текста
11 лет назад
YIY
45 летАвстрия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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