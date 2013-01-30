Рерайт текста на немецком

Необходимо сделать рерайт немецкого текста и достичь максимальное совпадение в 25%. Тект - это статья на тему биржа и торговля акциями, объем 6400 знаков с пробелами.

Предпочтение будет делаться исполнителю, разбирающемуся в немецком биржевом лексиконе. В случае удовлетворительного исполнения, последуют еще заказы.

Die Aufgabe ist einen deutschen Text umzuschreiben und eine Uebereinstimmung von maximal 25% zu erreichen. Der Artikel zum Thema Boerse hat 6400 Zeichen (mit Leerzeichen).

Bevorzugt werden Freelancer, die sich mit dem Thema Boerse und Aktien auskennen. Bei guter Arbeit werden weitere Auftraege kommen.