Покерная статья

КопирайтингЗакрыт22 заявки179 просмотров
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Вводная статья на блок на тему покера.

Раскрывающая данный вид спорта как профессию, которая дает свободу, финансовое благополучие, много времени и пр.

Статья 2к символов.

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Скайп: system_iv

11 лет назад
systemIV
Ярослав 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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