Покерная статья

Требуется сделать рерайт статей, ссылки на которые приведены в прикрепленном к проекту файле. Все тексты необходимо переписать так, чтобы они были уникальными на 100%. Проверка уникальности будет осуществляться в программе Advego Plagiatus. При рерайте нужно будет ...