Необходимы статьи

Нужен рерайтер для составления описаний для товаров. Тематика - туристическое снаряжение. Каждое описание по 250 символов. Работы много, интересует человек, который сможет работать около месяца по 10к в день (по желанию, кроме выходных). Оставляйте заявки вместе ...