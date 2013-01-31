Необходимы статьи

$50
КопирайтингЗавершен5 заявок123 просмотра
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Добрый день, необходим набор статей по теме ремонт бытовой техники. Объем около 30-35К (25-30 статей). Есть название статей и желаемые ключи.

Оплата 1,2$ за 1000 зн. б.п., уникальность 100% по адвего и etxt, оплата на карту ПриватБанка (Украина) по курсу 1$=8 грн.

11 лет назад
ylinnik
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
11 лет назад
$42
1 день
Не ожидал что можно сделать 30К текста за сутки. Текст уникальны, легко читаемый, мне понравился. Рекомендую
Хороший заказчик, сотрудничество прошло без проблем. Задача поставлена, задача выполнена, работа оплачена. Спасибо. Буду рада выполнить еще проекты для Юрия.
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