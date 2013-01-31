Необходимы статьи

Приветствую. Необходимы услуги качественных рерайтеров. Желательно пары - тройки человек. Цена до 25р/1000 язык - русский
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, необходим набор статей по теме ремонт бытовой техники. Объем около 30-35К (25-30 статей). Есть название статей и желаемые ключи.
Оплата 1,2$ за 1000 зн. б.п., уникальность 100% по адвего и etxt, оплата на карту ПриватБанка (Украина) по курсу 1$=8 грн.
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