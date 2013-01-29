В крупную компанию (по трем основным направлениям) требуется опытный копирайтер на постоянную удаленную работу.

Основные требования: умение лично общаться с покупателями, грамотная речь, красивый слог.

Все тексты должны быть написаны с юмором, с изюминкой и собственным стилем.

Обязательно: умение писать рассылки!

Примером отличного общения с покупателями могут служить рассылки от boffobooks, imobilko.ru

Мы стремимся к этому уровню и от Вас будем требовать того же!

Условия труда и способа оплаты обсуждаются лично с руководителем компании (собеседование с руководителем по скайп).

Возможность работать удаленно, в удобное время.