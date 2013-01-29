Тексты для сайта тренингов

Серия статей на на сайт по продаже запчастей. Рекомендательный, обзорный, но не продающий текст. Сравнение оригинала и неоригинала. Примеры цен. Хотелось бы получить примерно такую статью turbomgn.ru/zapchasti-mercedes turbomgn.ru/zapchasti-opel ---- Цена до 40р. за 1000 знаков без пробела. Общее кол-во символов в ...
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Добрый день.
Есть сайт http://www.teleshko.com/ - основная цель - продвижение тренингов.
Статьи будут - обзоры тренингов.
Текст должен быть с небольшой долей юмора.
От предыдущего копирайтера отказались, так как не выполнял в срок.
Ваши цены и примеры работ.
Именно по примеру будет выбран исполнитель.
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