Запчасти ниссан, запчасти Ауди, запчасти Форд

Необходимо написать большое количество отзывов на фильмы, режиссеров и актеров. Оплата - меньше 1 долл за 1000 символов текста бп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Серия статей на на сайт по продаже запчастей.
Рекомендательный, обзорный, но не продающий текст. Сравнение оригинала и неоригинала. Примеры цен.
Хотелось бы получить примерно такую статью
turbomgn.ru/zapchasti-mercedes
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Цена до 40р. за 1000 знаков без пробела. Общее кол-во символов в одной статье - 2000-3000 зн.
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Если чего не знаете наверняка, то лучше ничего не писать.
"Совет один – покупать только оригинальные запчасти." Таких советов не надо !!!
"часто требуют замены щетки дворников, редко тормозные колодки" И такую пургу тоже не пишите, а то шоферы ))) подумают, что колодки и правда надо менять через 200000, а не каждые 20000-50000, почти как салонный фильтр.
Подобную пургу пишут по 15р. за 1000 без пробелов. Этот заказ - 40р за 1000.
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