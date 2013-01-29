Запчасти ниссан, запчасти Ауди, запчасти Форд

Серия статей на на сайт по продаже запчастей.

Рекомендательный, обзорный, но не продающий текст. Сравнение оригинала и неоригинала. Примеры цен.

Хотелось бы получить примерно такую статью

turbomgn.ru/zapchasti-mercedes

turbomgn.ru/zapchasti-opel

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Цена до 40р. за 1000 знаков без пробела. Общее кол-во символов в одной статье - 2000-3000 зн.

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Если чего не знаете наверняка, то лучше ничего не писать.

"Совет один – покупать только оригинальные запчасти." Таких советов не надо !!!

"часто требуют замены щетки дворников, редко тормозные колодки" И такую пургу тоже не пишите, а то шоферы ))) подумают, что колодки и правда надо менять через 200000, а не каждые 20000-50000, почти как салонный фильтр.

Подобную пургу пишут по 15р. за 1000 без пробелов. Этот заказ - 40р за 1000.